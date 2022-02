Amerikanen vieren President’s Day, Wall Street gesloten

De Amerikaanse aandelenbeurzen houden maandag de deuren gesloten vanwege de viering van President’s Day. Deze feestdag was oorspronkelijk bedoeld om de verjaardag van de eerste president George Washington op 22 februari te vieren, maar is inmiddels een dag ter ere van alle presidenten van de Verenigde Staten.

Dinsdag wordt de beurshandel op Wall Street weer hervat. Net als in Europa zal de stemming op de markten in New York deze week vooral worden bepaald door de ontwikkelingen rond Oekraïne. Alle ogen zijn daarbij gericht op de ontmoeting van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov later deze week.

De ontmoeting van de ministers vormt mogelijk een aanzet tot een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin, waarvoor het volgens Moskou nu nog te vroeg is. De dreiging van een Russische invasie in Oekraïne houdt de markten al weken in de greep.

Het jaarcijferseizoen op Wall Street is inmiddels grotendeels achter de rug. Wel komen dinsdag nog grote retailers als doe-het-zelfconcern Home Depot en warenhuisketen Macy’s met cijfers. Ook Moderna, de Amerikaanse fabrikant van een coronavaccin, opent donderdag nog de boeken. Op macro-economisch vlak komen dinsdag cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector en industrie naar buiten. Donderdag staat een nieuwe schatting van de groei van de grootste economie ter wereld in het vierde kwartaal op het programma.