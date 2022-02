NAVO-baas Jens Stoltenberg brengt woensdag een bezoek aan Nederland. Hij zal met premier Mark Rutte onder meer spreken over de gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne.

De twee zullen ook praten over modernisering binnen de NAVO. In Den Haag wonen Rutte en Stoltenberg ook een bijeenkomst bij over strategische partnerschappen voor de NAVO, georganiseerd door Nederland en Duitsland.