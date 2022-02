Waterschap laat Eendragtspolder vollopen wegens waterstand Rotte

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard laat de Eendragtspolder tussen Rotterdam en Zuidplas vollopen om de waterstand in de Rotte te verlagen. Dat moet voorkomen dat bewoners in de wijde omtrek van de Rotte natte voeten krijgen.

De Eendragtspolder is de grootste waterberging van Zuid-Holland en kan 4 miljoen kubieke liter water opvangen. De polder loopt in 55 uur helemaal vol. De polder is in 2011 speciaal voor het opvangen van extreem hoge waterstanden gebouwd. Gewoonlijk is de polder in gebruik als recreatiegebied. In de polder ligt onder andere de 2 kilometer lange Willem-Alexander roeibaan.

De waterstand in de Rotte is volgens het schap gestegen door twee oorzaken. Gewoonlijk wordt water uit de Rotte weggepompt naar de Nieuwe Maas, maar dat kon een paar dagen lang niet, omdat een waterkering op die rivier gesloten was wegens hoge waterstanden door harde wind. Het hoogheemraadschap verwacht dat de kering maandagavond weer sluit en is daarom vast begonnen met het omleiden van rivierwater.

De andere oorzaak is dat de harde wind het water van de Rotte opstuwt richting de Rottermeren. Nu er nog meer regen wordt verwacht is het belangrijk dat er niet nog meer water in de Rotte komt te staan. In de Eendragtspolder kan het schap 135 badkuipen vol water per seconde kwijt. Als het later in de week niet meer stormt en regent laat het schap de waterberging weer leeglopen in de Rotte.