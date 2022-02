Chiropractor niet verantwoordelijk voor verlamming na kraken nek

Een chiropractor wordt niet bestraft voor de gezondheidsproblemen van een van zijn patiënten. Die werd onwel tijdens het kraken van zijn nek. In het ziekenhuis bleek dat de man een hersenstaminfarct had opgelopen. Maar het staat niet vast dat dit door de behandeling van de chiropractor kwam, en daarom heeft de rechtbank in Haarlem hem maandag vrijgesproken.

De patiënt had in januari 2016 last gekregen van pijn aan zijn hoofd en nek. Hij ging naar de huisarts, die hem doorverwees naar de chiropractor. Die ‘kraakte’ de nek van de man, voor chiropractors een gebruikelijke behandelmethode. Tijdens die behandeling raakte de man bewusteloos. Hij werd gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij een scheurtje in een slagader had, dat ervoor zorgde dat zijn hersenen niet genoeg zuurstof kregen. Dat leidde tot het hersenstaminfarct. De man was verlamd aan armen en benen en had moeite om te praten en te zien. Zijn situatie is sindsdien iets vooruitgegaan, maar hij is nog steeds afhankelijk van zorg.

Deskundigen zeiden tijdens het proces dat de slagaderscheuring ook op andere manieren kan zijn ontstaan. Het kan zijn dat de man er al last van had voordat hij naar de chiropractor ging. Daarom had het Openbaar Ministerie ook gevraagd de chiropractor vrij te spreken.