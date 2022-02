Leider Donetsk roept weerbare mannen onder de wapenen

De leider van het Oost-Oekraïense Donetsk, Denis Poesjilin, heeft alle weerbare mannen opgeroepen zich voor militaire dienst te melden om te vechten tegen het Oekraïense leger. Hij stelt dat zijn in 2014 uitgeroepen republiek onder vuur ligt van Oekraïense militaire eenheden of milities. De Oekraïense regering stelt dat de strijdkrachten helemaal geen aanvallen doen op de afgescheiden republieken in het oosten.

Wie op wie schiet is moeilijk te achterhalen. Er zijn aan beide zijden milities actief. Ook wordt de inzet van huurlingen gemeld. In oktober kregen Oekraïense commandanten van het regeringsleger van legerchef Aleksander Pavljoek te horen dat ze zelf mogen bepalen wanneer ze denken dat het nodig is het vuur te openen. Dit is in strijd met de wapenstilstandsakkoorden die in 2015 in Minsk gesloten zijn.

Die wapenstilstand lijkt nu veel vaker dan normaal te worden geschonden. In de Volksrepubliek Donetsk is de noodtoestand uitgeroepen, omdat er volgens de autoriteiten een gemaal is beschadigd door Oekraïense beschieting. Hierdoor zouden zeker 20.000 mensen in de streek zonder drinkwater zijn komen te zitten. Er wordt volgens Russische media ook plaatselijk stroomuitval gemeld als gevolg van een getroffen energiecentrale. Burgers worden naar Rusland geëvacueerd.

Morele steun

De tweede man van de volksmilitie van Donetsk, Edoeard Basoerin, zei tegen Russische media dat morele steun uit Rusland het belangrijkst is, maar hij zei dat de Volksrepubliek Donetsk ook financiële en militaire hulp van Rusland nodig heeft.

In Rusland is de verwoesting van een ‘grenspost’ door vuur vanaf Oekraïens grondgebied gemeld. Het getroffen bouwwerk lijkt op een voor de media verspreide afbeelding op een afgelegen boshut. Niemand raakte gewond.