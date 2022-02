Kleine nooddijk langs Drentsche Aa bij Glimmermade

Waterschap Hunze en Aa’s legt maandag een kleine nooddijk aan langs de Drentsche Aa bij Glimmermade. Het schap is daar met werkzaamheden aan de kade bezig. Door de grote hoeveelheid regenwater die de afgelopen 24 uur door de beek is gestroomd en de hoge waterstand is het nodig om de opgebroken oevers te versterken met zandzakken. De nooddijk wordt gebouwd in landelijk gebied, dus er is geen gevaar voor omwonenden, aldus een woordvoerder van het schap.

In het gebied van Hunze en Aa’s is uitzonderlijk veel regen gevallen, zegt het schap. Zo’n grote hoeveelheid regen in 24 uur komt maar eens in de twintig jaar voor. De bodem is al helemaal verzadigd met water, dus de regen zakt niet de grond in. Het schap kan ook moeilijk spuien op zee, omdat het water in de Eems landinwaarts wordt opgestuwd door de harde wind. Er is een extra gemaal ingeschakeld, maar toch verwacht het schap stijging van het waterpeil en meer wateroverlast in de komende 24 uur.

De keersluizen in het Pekelder Hoofddiep, het Kieldiep en het Borgercompagniesterdiep zijn gesloten om overstromingen te voorkomen. Water in tuinen en kruipruimtes zal pas weer wegzakken als het schap later deze week overtollig water kan afvoeren.