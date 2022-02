Vrouw die geslachtsdeel van zoontje afknipte psychisch onderzocht

Myriam D., die ervan verdacht wordt in november vorig jaar het geslachtsdeel van haar zoontje te hebben afgeknipt met een schaar, wordt momenteel psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dit bleek maandag tijdens de eerste zitting in de zaak tegen de 35-jarige vrouw bij de rechtbank in Den Haag.

Tijdens de zitting kwam naar voren dat de vrouw bij haar aanhouding die bewuste 12 november erg in de war leek. Vanwege de bijwerkingen van de medicijnen die ze nu slikt kon ze niet in de rechtbank aanwezig zijn.

Het is onbekend hoe het nu met het zoontje gaat. De advocaat die zowel het kind als de vader bijstaat liet maandag kort weten dat de kwestie ‘heftig is voor alle betrokkenen’.

Medicatie

De advocaat van de verdachte pleitte voor het schorsen van de voorlopige hechtenis. Zo wees hij erop dat D. volgens een behandelaar voor het incident goed functioneerde door het slikken van twee medicijnen, waaronder een antipsychoticum. Op enig moment voor de zware mishandeling zou ze echter gewisseld zijn van medicatie.

In overeenstemming met het Openbaar Ministerie, dat aanvoerde dat de exacte psychosociale problemen van de vrouw nog worden onderzocht en de kans op recidive daarmee groot is, wilde de rechtbank niet met het verzoek van de advocaat meegaan. ‘Wellicht kan ze later stabiel worden gemaakt met medicatie, maar nu is onduidelijk of het recidivegevaar kan worden ondervangen’, aldus de rechtbank.

Rapport

D. wordt tot begin maart in het PBC onderzocht, waarna er binnen een paar maanden een rapport over haar psyche zal worden opgemaakt.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende zitting plaatsvindt.