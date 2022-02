Bundesbank voorziet Duitse recessie gevolgd door sterk herstel

De Duitse economie raakt in het eerste kwartaal in een recessie, maar daarna komt er een sterk herstel. Die voorspelling doet de Bundesbank, die denkt dat de Duitse economie in de eerste drie maanden van dit jaar krimpt door de coronamaatregelen en ziekte onder personeel vanwege het hoge aantal besmettingen met de omikronvariant.

In het slotkwartaal van 2021 kromp de Duitse economie ook al, volgens voorlopige cijfers met 0,7 procent, waardoor er opnieuw een recessie komt bij neergang in het eerste kwartaal van 2022. Daar is sprake van als de economie in minimaal twee kwartalen op rij krimpt. Daarna voorzien de economen van de Duitse centrale bank dat de economie weer terrein goedmaakt ‘als de pandemie afneemt en de leveringsknelpunten minder groot worden’.

De inflatie, die in januari opnieuw boven de 5 procent lag, blijft voorlopig hoog, verwacht de Bundesbank. De centrale bank verwijst onder meer naar de hoge vraag naar producten en materialen en de gestegen kosten voor ondernemingen.

Minimumloon

De geplande verhoging van het minimumloon naar 12 euro per uur, kan ook voor een flinke kostenstijging zorgen die in de inflatie merkbaar wordt, waarschuwt de Bundesbank. Desondanks kan het ook goed dat de gevolgen beheersbaar blijven.

Verder zijn de huizenprijzen in Duitse steden verder gestegen. Volgens een schatting van de Bundesbank liggen de vastgoedprijzen daar tussen de 15 en 40 procent boven de waarde die op basis van sociaal-geografische factoren verwacht mocht worden. In 2020 waren die prijzen nog tussen de 15 en 30 procent hoger.