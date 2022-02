Scan met suiker kan snij-onderzoek schildklierkanker voorkomen

Een scanonderzoek met radioactief suiker kan schildklierkanker uitsluiten en daardoor zijn er veel minder onderzoeksoperaties nodig. Dat is vastgesteld op basis van onderzoek in vijftien ziekenhuizen, dat is gedaan onder leiding van de universitaire medische centra in Nijmegen en Leiden.

Kwaadaardige tumoren nemen meer suikers op dan gewoon weefsel. Dat suikergebruik kan nu, aan de hand van een scan en radioactief suiker, worden gevolgd. Bij een lage opname van suiker is de schildklierknobbel niet langer verdacht en vrijwel zeker goedaardig, zeggen de onderzoekers.

Knobbels in de schildklier komen vaak voor, maar er is er slechts één op de twintig kwaadaardig. In driekwart van de gevallen kan aan de hand van een echo en een biopt worden gezien of de knobbel goedaardig of kwaadaardig is. Bij de rest niet en dan moet er een diagnostische operatie volgen, waaruit overigens ook weer veel vaker blijkt dat zo ‘n knobbel niet kwaadaardig is.

Zo’n ingreep blijkt dus achteraf vaak in feite overbodig, maar een operatie houdt toch risico ‘s in, laat littekens na en kan een levenslange stoornis van de schildklier tot gevolg hebben. Met de suikerscan is dat niet het geval.

Zo ‘n FDG-PET/CT-scan bespaart volgens de onderzoekers ook nog eens 7000 euro per patiënt in vergelijking met een operatie met ziekenhuisopname, controles en behandeling van complicaties.