Waterschappen malen en pompen om regenwater weg te werken

Waterschappen in grote delen van Nederland zijn druk met het wegmalen en wegpompen van de grote hoeveelheid regenwater die in het weekeinde is gevallen en die nog wordt verwacht. Onder andere bij Hardinxveld-Giessendam zijn extra pompen geplaatst. De stuw in het Coevorden-Vechtkanaal die gewoonlijk maar eenmaal per jaar wordt gebruikt is al voor de tweede keer in twee weken geopend. In Twente zijn beken en riviertjes buiten de oevers getreden en op de Veluwe zijn kelders, campings en bedrijventerreinen onder water gelopen.

De problemen worden behalve door de grote hoeveelheid hemelwater veroorzaakt doordat de bodem helemaal verzadigd is. De neerslag wordt niet in de bodem opgenomen en belandt in de sloten, die helemaal vol staan, aldus waterschap Rivierenland. De provincie Zuid-Holland heeft op aangeven van het schap maandag de Arkelse Damsluis tussen de Linge en het Merwedekanaal gesloten om te voorkomen dat het water in het kanaal hoger komt dan de kades.

De scheepvaart op de Linge is gestremd. Al het Lingewater gaat nu via Gorinchem naar het Kanaal van Steenenhoek en de Merwede. Aan de provincie is verzocht om beperkt te schutten in de sluizen van Vianen en Gorinchem, zodat er geen extra water binnenkomt, aldus het waterschap.

Dordrecht verwacht maandagavond wateroverlast in het historisch havengebied. De gemeente stelt zandzakken beschikbaar en sluit kades en parkeerplaatsen af. Ook in Zwijndrecht is kans op wateroverlast.