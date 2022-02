China investeert nog weer miljarden in drie kolenmijnen

China investeert nog eens miljarden in drie verschillende projecten voor kolenmijnen. Daarmee blijft het land gebruikmaken van de fossiele brandstof die in grote delen van de wereld wordt gemeden. China’s landelijke ontwikkelingscommissie is van plan ruim 24 miljard yuan (omgerekend zo’n 3,3 miljard euro) te steken in de projecten.

De Chinese overheid hoopt met de investering een nieuw stroomtekort zoals eind vorig jaar ontstond voor te zijn. Daardoor lagen delen van de Chinese economie gedurende periodes stil. Het tekort was het gevolg van het geringe aanbod van kolen door de snel stijgende prijzen voor de brandstof. Dat leidde ertoe dat veel landen overstapten op bijvoorbeeld gas voor de opwekking van stroom. Nu ook gas echter duur is, zijn kolen weer zeer gewild.

De investeringen moeten ertoe bijdragen dat er jaarlijks 19 miljoen ton kolen extra worden gewonnen. Twee van de drie kolenmijnprojecten komen in de noordwestelijke provincie van Shaanxi, de ander in Mongolië. De projecten worden waarschijnlijk grotendeels gefinancierd door banken. Dat staat haaks op de beloftes van andere banken wereldwijd, die juist veelal door klimaatafspraken beloofd hebben niet meer te investeren in fossiele brandstoffen.

Energiezekerheid

De afgelopen tijd heeft China de productie van kolen opgevoerd. China zet vooralsnog in op energiezekerheid en zei in tegenstelling tot andere landen pas in 2060 CO2-neutraal te zullen zijn. De Chinese overheid kondigde onlangs aan kolencentrales te willen helpen op volle kracht te draaien. Maar de stap zorgt bij milieuorganisaties voor alarmbellen rond de klimaatdoelen van het land.

Ongeveer twee derde van de elektriciteit van China wordt opgewekt door kolen. Het land is goed voor haast een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is velen malen meer dan de uitstoot van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het terugdringen van de uitstoot van China wordt daarom als cruciaal gezien bij het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.