AEX zakt in het rood door onzekerheid top Biden en Poetin

De Amsterdamse AEX-index zakte maandag toch weer in het rood na de verliesbeurt van vrijdag. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende spanningen rond Oekraïne. Berichten over een mogelijke topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin leidden aanvankelijk tot enige opluchting, maar volgens Moskou is het nog te vroeg voor een dergelijke bijeenkomst.