Gasprijs beweegt op en neer na nieuws over top Biden en Poetin

De gasprijs beweegt maandag op en neer vanwege nieuws over een mogelijke top over Oekraïne tussen Joe Biden en Vladimir Poetin. De presidenten van de Verenigde Staten en Rusland zouden elkaar op Bidens initiatief kunnen ontmoeten, wat de prijs van gas deed dalen. Toen het Kremlin liet weten dat zo’n top nu nog niet gepland staat, steeg de prijs weer.

De prijs van gas op de toonaangevende Amsterdamse beurs daalde in de eerste uren van de handel tot 6,5 procent. Na de opmerkingen vanuit Moskou steeg de gasprijs weer aanzienlijk en even na 11.00 uur was de daling nog maar 2,7 procent. Daarmee kostte een megawattuur gas 71,80 euro.

De prijs van gas schommelt al enkele weken vanwege de spanningen rond Oekraïne. Europa krijgt een aanzienlijk deel van zijn gas uit Rusland en daarvan stroomt weer een flink deel door Oekraïne. Dat deel kan bij een Russische inval in Oekraïne in gevaar komen. Bijbehorende sancties tegen Rusland zouden ervoor kunnen zorgen dat de hele gasstroom uit Rusland afgesneden wordt.

Goudprijs

Ook de goudprijs beweegt mee met de zorgen om de situatie in Oekraïne. Als de kans op een confrontatie groter wordt geacht, stijgen de goudprijzen. Als de spanningen afnemen, dalen die weer. Beleggers zijn bang dat aandelen door een eventuele oorlog in waarde dalen en zoeken hun heil in goud, dat daardoor de hoogste prijzen sinds juni bereikte. De prijs van een troy ounce goud, of 31,1 gram, ging even boven de 1900 dollar.

Analisten van Capital Economics denken dat als de spanningen afnemen de goudprijs richting de 1600 dollar gaat. Dan gaat de verwachte rentestijging in de VS weer meespelen in de prijs. Een hogere rente drukt doorgaans de goudprijs omdat beleggers vaker kiezen voor het gegarandeerde rendement dat rente oplevert.