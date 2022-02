Turkse zakenman Kavala blijft langer vastzitten

De Turkse zakenman Osman Kavala blijft vastzitten, heeft een Turkse rechtbank maandag besloten. Kavala zit al vier jaar zonder veroordeling vast. Kavala werd in 2020 vrijgesproken van deelname aan protesten in 2013, maar direct erna beschuldigd van betrokkenheid bij de couppoging in 2016. Daardoor kwam hij direct weer vast te zitten.

In Turkije zijn sinds de poging tot staatsgreep tienduizenden mensen opgepakt. De veroordeelden zouden bijvoorbeeld banden hebben met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen, die er door de Turkse president Erdogan van wordt beschuldigd achter de mislukte coup te zitten.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de filantroop moest worden vrijgelaten, waarop de Raad van Europa met sancties dreigde als Turkije hieraan geen gehoor gaf. Vorige maand verstreek het ultimatum dat de raad hieraan verbond al. Nu heeft de rechtbank besloten dat Kavala tot zeker 21 maart niet vrijkomt, wanneer de volgende zitting in zijn zaak gepland staat.

Turkije is als lid van de Raad van Europa verplicht om zich aan de uitspraak van het hof te houden. Doordat dit niet is gebeurd, kunnen er sancties volgen vanuit de raad. Wat die inhouden is nog niet bekend. Turkije zou in het uiterste geval uit de raad kunnen worden gezet.