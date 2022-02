Rekenkamer: verduurzaming vastgoed Utrecht komt niet van de grond

‘In 2023 zouden er 57 gebouwen verduurzaamd moeten zijn. Uit het onderzoek van de Rekenkamer Utrecht blijkt dat er tot nu toe twee panden zijn aangepakt. Het gestelde doel voor 2023 is daarmee niet haalbaar’, stellen de onderzoekers vast. Ook heeft Utrecht de plannen ‘financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd’. Daarom moet ze de raad voortaan beter informeren.

In 2040 moeten 344 gebouwen energieneutraal zijn. Daartoe heeft ze miljoenen euro’s extra geld gereserveerd. Als Utrecht op het huidige tempo doorgaat, wordt dit doel niet gehaald. De rekenkamer: ‘De gemeente moet veel duidelijker zijn over het geld dat nodig is om het doel te bereiken.’ Volgens de onderzoekers is nog zeker ruim 100 miljoen euro nodig.

Het college van Utrecht onderschrijft dat er een ‘beperkte voortgang’ is geboekt in dit ‘complexe vraagstuk’ en onderkent dat het de raad uitgebreider had moeten informeren. Het heeft een extern bureau de opdracht gegeven om de verduurzaming te evalueren en te kijken welke werkzaamheden wanneer moeten worden opgepakt.