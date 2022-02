Duitse en Franse economie groeien sterk door afname coronapiek

De economische bedrijvigheid in Duitsland en Frankrijk is in februari sterk toegenomen. Dat meldt de Britse marktonderzoeker IHS Markit op basis van een peiling bij inkoopmanagers. De groei volgt op het passeren van de piek van de laatste golf van coronabesmettingen in de twee grootste economieën van Europa.

In Duitsland groeide de productie van de particuliere sector het snelst in zes maanden tijd. De groei werd voornamelijk gedreven door de toegenomen activiteit in de dienstensector, terwijl het groeitempo van de bedrijvigheid in de Duitse industrie deze maand iets afnam. De Franse groei was de sterkste sinds juni 2021, waarbij zowel de activiteit in de dienstensector als de industrie een toename liet zien. De bevindingen van IHS Markit worden doorgaans scherp in de gaten gehouden op de financiële markten.

‘De malaise in januari bleek van korte duur te zijn’, zei Joe Hayes, econoom bij IHS Markit. ‘Nu het aantal coronabesmettingen in Frankrijk afneemt zal de groei in beide sectoren naar verwachting verder toenemen.’ In Duitsland melden producenten een verdere verbetering van de knelpunten in de toeleveringsketen, die fabrikanten over de hele wereld hebben geteisterd. De grootste economie van Europa is echter nog maar net over het hoogtepunt van de omikrongolf heen en sloot zich vorige week aan bij andere landen om de coronabeperkingen terug te schalen.

Inflatiedruk

De inflatiedruk blijft daarentegen hoog in beide landen. Zo bleek uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis dat de producentenprijzen in januari met 25 procent zijn gestegen. De belangrijkste oorzaak van de prijsverhogingen is dat bedrijven meer geld kwijt zijn aan energie en die kosten doorberekenen.

In de hele eurozone nam de groei in de dienstensector in februari ook toe ten opzichte van een maand eerder. Het terugdraaien van de coronabeperkingen zorgde volgens econoom Chris Williamson van IHS Markit voor een aantrekkende vraag naar veel diensten, waaronder reizen, toerisme en recreatie. Het groeitempo van de industrie in het eurogebied nam in februari licht af.