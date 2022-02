Uniek: zes dagen met storm op rij

Het is al een aantal dagen erg onstuimig in Nederland, en maandagochtend was er opnieuw sprake van storm. Tussen 04.40 uur en 05.40 uur kwam het volgens Weer.nl een uur lang op Vlieland tot een gemiddelde wind van 9 Beaufort. Daarmee is nu al sprake van zes stormdagen op rij, volgens het weerbureau is dat een record voor februari.

De hardste windstoot die tot nu toe werd gemeten was 103 kilometer per uur, ook op Vlieland. Daarmee verloopt de huidige storm Franklin minder intens dan storm Eunice. Die haalde uit met windstoten tot 145 kilometer per uur en was mogelijk de op vier na zwaarste storm sinds 1970. Desondanks zijn de windsnelheden nog gevaarlijk genoeg om voor schade te kunnen zorgen. Voor maandagochtend en -middag geldt in het hele land code geel.

Het is al de zevende dag dat het deze maand tot storm komt, omdat er ook op 6 februari sprake was van een officiële storm. Sinds het begin van de windmetingen in 1906 was er maar één jaar dat er meer stormdagen waren in februari. Dat was in 1990, toen er negen stormen werden geteld. Wel waren er toen maar drie dagen op rij met storm.

Het heeft deze winter in totaal al negen keer gestormd, volgens Weer.nl is dat twee keer zo veel als normaal. Gemiddeld telt de meteorologische winter, van december tot en met februari, vier dagen met storm in Nederland.