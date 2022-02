Shell: wereldwijde vraag naar lng in 2040 haast dubbel zo groot

In het midden van dit decennium dreigt daardoor meer vraag dan aanbod te ontstaan, voorziet Shell. Om dat tegen te gaan wil het bedrijf meer investeren, met name in Azië.

Shell denkt dat lng goed ingezet kan worden als brandstof bij de energietransitie. Gas is bovendien ook geschikt om energie te produceren als er even minder zon of wind is voor het opwekken van groene stroom, stelt het bedrijf. Die rol wordt alleen maar groter doordat de technieken om de uitstoot van gas te beperken beter worden en stroomopwekking met lng dus schoner wordt.

Coronacrisis

Afgelopen jaar steeg de wereldwijde vraag naar lng met 6 procent. Die toename werd mede aangejaagd door het herstel na de coronacrisis. Dat was ook een van de redenen dat de gasprijs wereldwijd omhoog ging.

De export van vloeibaar gemaakt gas nam ook toe. De Verenigde Staten zag de grootste toename van de uitvoer en wordt dit jaar naar verwachting de grootste exporteur. De grootste stijging in de vraag naar lng was te zien in China en Zuid-Korea. China werd daardoor de grootste importeur van lng en stak Japan op dat vlak voorbij.