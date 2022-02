Moskou: het is nog te vroeg om een top Biden - Poetin te plannen

Het is volgens het Kremlin nog te vroeg om een topontmoeting tussen de Amerikaanse en de Russische president, Joe Biden en Vladimir Poetin, te organiseren. Dit zei een regeringswoordvoerder maandag na meldingen dat er snel een top van Biden en Poetin kan komen. ‘Er is overeenstemming dat de dialoog moet worden voortgezet op het niveau van ministers van Buitenlandse Zaken, maar praten over concrete plannen voor een top is prematuur’, aldus de woordvoerder.

Volgens de Franse regering hebben de Verenigde Staten en Rusland ‘in principe’ ingestemd met een topontmoeting tussen de twee leiders. De top is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met Poetin.

De top zou de steeds verder oplopende spanningen over Oekraïne moeten temperen. Westerse landen beschuldigen Rusland ervan Oekraïne binnen te willen vallen. Vooral de VS verspreiden alarmerende berichten. De Amerikaanse ambassade in Moskou heeft zondag nog Amerikaanse burgers in het land opgeroepen evacuatieplannen te maken omdat er een dreiging van aanslagen in onder andere Moskou en langs de Russische grens met Oekraïne zou zijn.

Geloofwaardige informatie

De VS hebben de Verenigde Naties in een brief laten weten dat zij over ‘geloofwaardige informatie’ beschikken dat Rusland lijsten heeft samengesteld van Oekraïners ‘die moeten worden gedood of naar kampen moeten worden gestuurd’ na de bezetting van het land. In de aan media gelekte brief beweren de VS dat Rusland na een invasie van Oekraïne plannen heeft die onder meer martelingen, kidnappings en ‘wijdverspreid menselijk lijden’ omvatten. De plannen zouden zijn gericht op ‘tegenstanders van de Russische acties’.

Moskou noemt de brief over de plannen ‘een volstrekte leugen’ en begrijpt óók niet waar de VS de dreiging van aanslagen in Rusland op baseren.