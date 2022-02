Steeds meer meldingen stormschade, bij Univé al voor 9 miljoen

Volgens Interpolis gaat het vooral om schade aan woningen. Er zijn bijvoorbeeld veel losgewaaide dakpannen, maar soms zijn ook zonnepanelen of hele dakdelen losgekomen. Verder zorgen vallende takken of bomen voor schade en zijn er ook veel schuttingen beschadigd, merkt de verzekeraar. Univé wist afgelopen vrijdag al dat de schade in de miljoenen euro’s zou gaan lopen. En zaterdag in de loop van de dag was al voor zo’n 3,5 miljoen euro aan schades gerapporteerd.

De schademeldingen komen uit het hele land, maar uit Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland komen bij Interpolis de meeste meldingen binnen. Univé merkt dat er in het westen en noorden van het land relatief meer schade wordt gemeld dan in het oosten en het zuiden, maar geen enkele regio lijkt helemaal ongeschonden te zijn gebleven.

Afgelopen weekend zeiden Nationale-Nederlanden en Centraal Beheer ook al duizenden schademeldingen te hebben ontvangen. Hoe groot de landelijke schade is van de stormen, is nog niet bekend. Later op maandag komt het Verbond van Verzekeraars naar verwachting met een eerste branchebrede schatting van de omvang.