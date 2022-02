Media zetten duizenden pagina’s aan documenten van Shell online

De provincie Drenthe heeft 54.000 pagina’s aan documenten over Shell vrijgegeven. Het gaat om rapporten, verslagen en correspondentie tussen de provincie en het olie- en gasbedrijf. De informatie is opgevraagd door het Platform Authentieke Journalistiek (PAJ), Follow the Money, RTV Noord en RTV Drenthe. Ze roepen het publiek op om in de grote berg informatie ‘mee te spitten’ naar belangwekkende feiten.