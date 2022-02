Trump lanceert Truth Social-app in App Store

Het nieuwe sociale netwerk Truth Social van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump is zondagavond laat (lokale tijd) gelanceerd in de App Store van Apple. Truth Social verscheen kort voor middernacht in de App Store en kwam automatisch op de toestellen te staan van gebruikers die de app vooraf al gereserveerd hadden. Sommige gebruikers zouden bij het aanmaken van een account bericht hebben gekregen dat ze ‘vanwege de enorm grote belangstelling’ op een wachtlijst zijn geplaatst.

Vooralsnog is de app alleen beschikbaar voor Apple-gebruikers. Wanneer Truth Social ook in de Google Play Store verschijnt, is nog niet bekend. Volgens Devin Nunes, voormalig congreslid en directeur van de Trump Media & Technology Group (TMTG), moet het sociale netwerk de komende tijd verder uitgebreid worden, zodat meer gebruikers de app kunnen downloaden. Eind maart moet de app volledig operationeel zijn in de Verenigde Staten.

De lancering lijkt te wijzen op een terugkeer van Trump op sociale media, nadat hij eerder van meerdere platforms werd verbannen. Zijn Twitter-, Facebook- en YouTube-accounts werden verwijderd, nadat hij na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari vorig jaar werd beschuldigd van opruiing.

In oktober kwamen plannen naar buiten voor het platform Truth Social. De lancering zou al snel plaatsvinden, maar lange tijd bleef onduidelijk wanneer. De TMTG zegt daarmee een alternatief voor Twitter te willen bieden en wil later ook nieuws, podcasts en entertainment brengen.