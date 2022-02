Dakdekkersportaal: schade storm Eunice loopt in de miljoenen

Het landelijk opererende platform verwacht dat het nog weken duurt voordat alle reparaties zijn voltooid en dat de schade in de miljoenen loopt. Ondernemersorganisatie Techniek Nederland gaat ervan uit dat dakdekkers en loodgieters in ieder geval nog wel enkele dagen bezig zijn met reparaties.

‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur, toen storm Eunice Nederland binnentrok, heeft de telefoon bij ons roodgloeiend gestaan’, vertelt algemeen directeur Martijn Wijbenga van DakPro in een verklaring. ‘Normaal krijgen we gemiddeld zo’n 75 meldingen over twee dagen, afgelopen weekend waren dat er tot zondagochtend meer dan 3000.’ Bij het portaal zijn meer dan twintig dakspecialisten aangesloten. Die hebben samen meer dan honderd schadeherstelteams.

Lekkages

De schade varieert volgens de dakdekkers van afgewaaide dakpannen tot beschadigde schoorstenen en zwaar beschadigde dakdelen. Techniek Nederland geeft aan dat er ook veel kapotte dakgoten en regenpijpen zijn gemeld. Ook zijn er veel lekkages door afgewaaide of verschoven dakpannen, stelt de organisatie die ruim 6300 bedrijven vertegenwoordigt in de installatiebranche en de technische detailhandel. ‘Installateurs doen er alles aan om reparaties zo snel mogelijk uit te voeren’, aldus voorzitter Doekle Terpstra.

Zaterdag bleek al dat de opdrachten bij dakdekkers binnenstroomden. Bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers Bas Elshout en Henk ter Maten vertelden al tientallen telefoontjes te hebben gehad, wat veel drukker was dan op een normale zaterdag. Hoe groot de landelijke schade is van de storm, is nog niet bekend. Bij verzekeraar Univé was in het weekend al voor miljoenen euro’s aan schade gemeld. Net als bij andere verzekeraars waren er bij de firma duizenden meldingen binnengekomen. Later op maandag komt het Verbond van Verzekeraars naar verwachting met een eerste branchebrede schatting van de omvang van de schade.