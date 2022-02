Japanse beurs sluit lager door spanningen Oekraïne

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe handelsweek. De zorgen over een Russische invasie in Oekraïne bleven boven de markt hangen. Volgens de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten kan een Russische aanval ieder moment plaatsvinden. Alle ogen zijn dan ook gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov later deze week.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,8 procent in de min op 26.910,87 punten. Eerder op de dag ging de Japanse hoofdindex nog 2 procent omlaag. Het verlies liep echter wat terug na het nieuws dat de Verenigde Staten en Rusland ‘in principe’ hebben ingestemd met een topontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin. De top is voorgesteld door de Franse president Emmanuel Macron, nadat hij zondag voor een tweede keer op één dag had gebeld met Poetin.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent lager na het besluit van de Chinese centrale bank om de rentetarieven op eenjarige en vijfjarige leningen ongewijzigd te laten. Het besluit was conform de verwachting van economen. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,1 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water met een plusje van 0,2 procent. Australië heeft na bijna twee jaar zijn grenzen heropend voor reizigers uit het buitenland, mits die twee doses van het coronavaccin hebben ontvangen.

AGL Energy maakte een koerssprong van ruim 10 procent. De grootste Australische energieproducent heeft een bod van 4,9 miljard Australische dollar, omgerekend zo’n 3,1 miljard euro, van de Australische miljardair Mike Cannon-Brookes en de Canadese investeerder Brookfield Asset Management afgewezen.