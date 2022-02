Terpstra pleit voor numerus fixus bepaalde mbo-opleidingen

Er moet een rem komen op mbo-scholen die mensen opleiden voor beroepen waar nauwelijks vraag naar is. En beroepsopleidingen die studenten klaarstomen voor sectoren waarin sprake is van een arbeidstekort, dienen juist extra geld te krijgen. Daarvoor pleit VNO-NCW-bestuurder en voorzitter van Techniek Nederland Doekle Terpstra in een interview in het AD.

‘Geef mbo’ers een bonus als ze een techniekopleiding afronden. Nu ga ik vloeken in de kerk: ik vind ook dat een beroepsopleiding voor een sector met een tekort aan medewerkers, zoals de techniek, extra geld moet krijgen. En overal in het mbo waar sprake is van een overschot, moet een numerus fixus komen’, aldus Terpstra tegen de krant. ‘Waarom zouden we geen plafond willen aan het aantal mensen dat kiest voor ‘stropdasberoepen’, die uitstervend zijn? Anders gooien we publiek geld in een put.’

De VNO-NCW-bestuurder wijst op de forse tekorten aan arbeidskrachten in de installatietechniek. Wat hem betreft valt de meeste winst te behalen door nieuwe aanwas vanuit de opleidingen. ‘Daar gaat het niet goed, en dus dringen we bij onderwijsminister Dijkgraaf aan op een actieplan voor het techniekonderwijs.’