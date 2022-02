‘Luitenant’ in afpersingszaak Hedel staat terecht

Een van de hoofdverdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel staat maandag terecht bij de rechtbank in Arnhem. Het Openbaar Ministerie ziet Hilversummer Yassine A. (21) als de ‘luitenant’ van zijn halfbroer Ali G. (36) bij het organiseren van aanslagen met brandbommen.