Burgemeesters bespreken rol in crisisstructuur

De Inspectie Justitie en Veiligheid bracht in december een rapport uit over de samenwerking tussen regio's en Rijk in de coronacrisis. De bestuurders krijgen maandag een toelichting op dat rapport van inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid is ook bij de vergadering.

In het rapport van de Inspectie is geconstateerd dat er problemen ontstonden als veiligheidsregio's niet op tijd mee konden denken over de uitwerking van nationale maatregelen. Zo was bijvoorbeeld handhaving soms een groot probleem. Naarmate het Veiligheidsberaad langer meevergaderde over het coronabeleid werden vaker kabinetsbesluiten op het laatste moment aangepast om te voorkomen dat de regels niet goed te handhaven zouden worden.

De bestuurders nemen waarschijnlijk pas in maart een besluit over de toekomstige rol van de veiligheidsregio's.