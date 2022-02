Marineschip lost waarschuwingsschoten, 224 kilo coke onderschept

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland, dat momenteel voor kustwachttaken in het Caribisch gebied wordt ingezet, heeft zondagochtend een drugstransport onderschept ten zuiden van Curaçao. Er is 224 kilo cocaïne in beslag genomen.

Nadat de snelle smokkelboot werd ontdekt, volgde een achtervolging. Daarbij werden waarschuwingsschoten door het marineschip afgevuurd. De smokkelaars gooiden hun pakketten overboord en wisten te ontkomen. De drugs zijn uit zee opgevist en in beslag genomen, heeft de kustwacht in het Caribisch gebied bekendgemaakt.

Zr.Ms. Friesland is sinds januari 2022 als stationsschip in het Caribisch gebied actief en wisselt anti-drugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch Gebied.

De laatste maanden worden relatief veel drugs onderschept in het Caribisch gebied. Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland, dat vorig jaar in de regio actief was, heeft in november en december 2021 in nauwe samenwerking met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch Gebied 4735 kg cocaïne onderschept tijdens vijf verschillende acties.