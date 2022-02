Macron en Poetin bellen voor tweede keer op één dag met elkaar

De Franse president Emmanuel Macron en de Russische president Vladimir Poetin hebben zondagavond laat opnieuw een uur lang telefonisch met elkaar gesproken over de situatie rond Oekraïne. Het was hun tweede gesprek van de dag, meldt de Franse regering, nadat de twee leiders eerder zondag ook al bijna twee uur met elkaar spraken in een poging om een gewapend conflict in Oekraïne te voorkomen.