Schaatsster Irene Schouten heeft zaterdag bij de Olympische Spelen in Peking op de massastart haar derde gouden medaille veroverd. Ze was na zestien ronden de snelste in de sprint voor de Canadese Ivanie Blondin en de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Marijke Groenewoud, de andere Nederlandse in de finale, kwam ten val. Schouten is de meest succesvolle Nederlandse deelnemer aan de Spelen. Ze won eerder goud op de 3000 en 5000 meter en pakte brons op de ploegenachtervolging. Ze staat nu vijftiende op de ranglijst van beste Nederlandse olympiërs ooit. Vier jaar terug behaalde ze al brons op de massastart, waardoor ze op drie keer goud en twee keer brons staat.