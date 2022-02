CBS: minder buitenlandse toeristen, meer vanuit eigen land

Nederland heeft vorig jaar minder buitenlandse toeristen verwelkomd in vergelijking met het eerste coronajaar 2020. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal buitenlandse toeristen dat een overnachting boekte in Nederland met 13 procent op jaarbasis. In vergelijking met 2019, het laatste jaar voor de crisis, ging het zelfs om een min van 69 procent.

Daartegenover staat dat Nederlanders er vaker in eigen land op uittrokken. Hier was sprake van een plus van 28 procent op jaarbasis tot 25,7 miljoen overnachtingen. Het aantal overnachtingen lag daarmee volgens het statistiekbureau bijna op het niveau van voor de crisis.

In heel 2021 werd bij elkaar, dus door binnenlandse en buitenlandse toeristen, 32 miljoen keer overnacht in accommodaties zoals hotels, campings en huisjes . Dat was 17 procent meer dan in 2020, maar nog altijd 30 procent minder dan in 2019. Buitenlandse gasten waren daarbij goed voor 6,3 miljoen overnachtingen. Met uitzondering van groepsaccommodaties was over de hele breedte sprake van een daling. Bij hotels was de min met 14 procent het grootst. Afgezet tegen 2019 daalden de hotelovernachtingen door buitenlanders met 72 procent.

Vooral uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kwamen minder bezoekers naar Nederland. Op jaarbasis daalde het aantal Duitse bezoekers met een kwart tot 2,5 miljoen. Vanuit het Verenigd Koninkrijk was zelfs sprake van een min van 65 procent tot 210.000. Op tweejaarlijkse basis lag het aantal Duitse bezoekers 60 procent lager. Bij de Britten ging het om een min van 91 procent. Bij de Belgen die naar Nederland kwamen was er tussen 2020 en 2021 nauwelijks verschil, met circa 1 miljoen bezoekers. In vergelijking met 2019 ging het hier om een daling met 56 procent.

De provincie Friesland is overigens de enige die qua overnachtingen vorig jaar op het niveau van voor de crisis bleef. Bij de andere provincies was op tweejaarlijks niveau sprake van een daling. Dat was bijvoorbeeld goed te merken in Amsterdam. Daar gingen vooral minder buitenlandse gasten naar toe. Op tweejaarlijkse basis ging het qua buitenlandse bezoekers om een daling met driekwart. In totaal ging het om een min van 57 procent in de hoofdstad.