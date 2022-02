Vorig jaar meer rijbewijzen afgegeven dan in 2020

Vorig jaar zijn er 7,8 procent meer nieuwe autorijbewijzen afgegeven dan een jaar eerder het geval was, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er kwamen 178.000 nieuwe rijbewijshouders bij, wat nog altijd 17,7 procent minder is dan voor de coronapandemie.

Ruim 11,4 miljoen mensen waren op 1 januari van dit jaar in het bezit van een autorijbewijs, wat 1,3 procent minder is dan op 1 januari 2020. Door de coronamaatregelen konden meerdere maanden geen rijexamens afgenomen worden.

‘Tijdens de lockdown die op 19 december 2021 inging, konden de autorijlessen en rijexamens wel doorgaan omdat deze toen als essentiële dienstverlening aangemerkt werden. Het aantal afgegeven nieuwe autorijbewijzen was in december 2021 hoger dan in de maand december van de voorgaande twee jaren’, aldus het CBS.

Dat tijdelijk geen rijexamens afgenomen konden worden, had volgens het CBS vooral invloed op jongeren. ‘Bij jongeren van 17 jaar nam het aantal autorijbewijsbezitters in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor met 17 procent af naar 10.000. Vergeleken met 2019, het jaar vóór de coronacrisis, was er zelfs een daling van 45,4 procent.’

Het bezit van een autorijbewijs onder mensen van 75 jaar en ouder is de afgelopen drie jaar juist gegroeid. Tijdens de coronacrisis kon men namelijk langer met een verlopen rijbewijs door blijven rijden door uitstel van verlenging. ‘Ouderen die normaal hun rijbewijs zouden laten verlopen, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen, konden zo langer hun rijbewijs behouden.’