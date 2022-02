Rij huizen in Moordrecht onbewoonbaar na schade storm Eunice

De bewoners van een aantal huizen in Moordrecht dat tijdens storm Eunice schade heeft opgelopen, hebben alsnog hun huis moeten verlaten. Het is te gevaarlijk om in de woningen te blijven vanwege storm Franklin die zondagavond over Nederland trekt, meldt de gemeente.

Vrijdag waaide het dak van een rij huizen aan de Prinses Beatrixstraat. De bewoners konden na een bouwkundige inspectie en een aantal noodreparaties in hun huis blijven, maar zondag is toch besloten dat de bewoners hun huis uit moeten. ‘Door de vele regen is er in de huizen veel waterschade ontstaan en is er risico op kortsluiting en zijn installaties afgesloten.’ De bewoners kunnen eventueel terecht in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel.

‘De staat van de huizen in de Prinses Beatrixlaan ging door de hevige regen snel achteruit’, zegt burgemeester Han Weber. ‘Het toch moeten verlaten van hun huizen is erg ingrijpend voor de bewoners. We leven allemaal met hen mee. Mooi om te zien hoe de gemeentelijke organisatie vandaag weer klaar stond voor haar inwoners om hen zo goed mogelijk te helpen.’