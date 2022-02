Ambassade VS in Rusland waarschuwt Amerikanen voor aanslagen

De Amerikaanse ambassade in Rusland heeft zondag Amerikaanse burgers in het land gemaand evacuatieplannen te maken. Aanleiding voor de waarschuwing is een vermeende dreiging van aanslagen in onder andere Moskou en langs de Russische grens met Oekraïne.

‘Er is gedreigd met aanvallen op winkelcentra, trein- en metrostations en andere openbare ontmoetingsplaatsen in grote stedelijke gebieden, waaronder Moskou en St. Petersburg, evenals in gebieden met verhoogde spanning langs de Russische grens met Oekraïne’, aldus de ambassade. ‘Zorg voor evacuatieplannen die niet afhankelijk zijn van de hulp van de Amerikaanse overheid.’

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg zich in een reactie op de waarschuwing van de Amerikaanse ambassade af of de VS de informatie over mogelijke aanslagen ook aan Rusland zelf hadden doorgegeven. ‘En zo niet, hoe moet iemand dit dan allemaal begrijpen?’ zei ze.