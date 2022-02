Blinken: Biden bereid tot gesprek met Poetin

De Amerikaanse president Joe Biden is bereid ‘op welk moment dan ook’ de gespannen situatie rond Oekraïne te bespreken met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat kan op welke manier dan ook als dat een oorlog kan voorkomen, zei minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken in een interview met CNN.

Alles wat momenteel gebeurt, suggereert dat een Russische invasie elk moment kan plaatsvinden, aldus Blinken. Maar tot er ‘daadwerkelijk tanks rollen en vliegtuigen vliegen’ blijven de VS zoeken naar een diplomatieke oplossing. De bewindsman is extra bezorgd geraakt door het bericht dat Russische troepen langer blijven in buurland Belarus, dat ook als uitvalsbasis voor een aanval op Oekraïne kan dienen.

Blinken heeft komende week wederom een afspraak staan met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Die gaat door, tenzij Rusland Oekraïne binnenvalt, herhaalde hij.

President Biden bespreekt zondag de situatie met de Nationale Veiligheidsraad. Hij zei vrijdag dat Poetin volgens hem heeft besloten tot een invasie, die op korte termijn zou kunnen gebeuren. Een dag eerder zei hij nog geen plannen te hebben Poetin te bellen.