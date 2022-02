Controversiële Nijldam in Ethiopië wekt eerste stroom op

Een controversiële stuwdam in Ethiopië is begonnen met het opwekken van stroom. Zondag werd de Grand Ethiopian Renaissance Dam, of grote Ethiopische wedergeboortedam, officieel in gebruik genomen. De waterkrachtcentrale in de Blauwe Nijl is al langer een twistpunt tussen Ethiopië enerzijds en Soedan en Egypte anderzijds.

De stuwdam kan wanneer die in 2024 volledig af is 5150 megawatt aan stroom opwekken. Dat is meer dan een verdubbeling van de hoeveelheid stroom die Ethiopië nu opwekt. De dam krijgt dertien turbines, maar momenteel is alleen de eerste turbine aangezet. Over enkele maanden kan ook een tweede turbine aan. Het duurt ook nog enkele jaren voordat het stuwmeer achter de dam volledig gevuld is. De dam kost Ethiopië in totaal een kleine 4,5 miljard euro.

Soedan en Egypte zijn afhankelijk van de Nijl voor onder meer drinkwater voor hun bevolking. De twee landen zijn dan ook bang dat Ethiopië de toestroom van vers water kan beperken door de dam. Soedan is daarnaast bang dat de eigen waterkrachtcentrales last kunnen krijgen van de nieuwe dam. Bemiddeling van de Afrikaanse Unie leidde tot nu toe niet tot een oplossing voor het conflict.

Energie

De Ethiopische premier Abiy Ahmed stelt echter dat Ethiopië andere landen niet wil treffen met de dam. ‘Ethiopië wil niemand kwaad doen, maar juist zorgen voor de 60 procent van onze bevolking die nog nooit een gloeilamp heeft gezien en voor onze moeders die brandhout dragen om energie te hebben.’

Volgens Abiy wil zijn land ook energie uitvoeren. Ethiopië heeft al een verbinding met Soedan en is in gesprek met Kenia over het leveren van stroom. ‘We willen ook stroom naar Europa uitvoeren’, zei Abiy. Dat zou dan via de Egyptische verbinding met dat continent moeten gebeuren. ‘Het is tijd om te stoppen met ruziën.’

Het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde de ingebruikname zondag. Volgens dat land is die stap een verdere inbreuk op de afspraken die Egypte, Soedan en Ethiopië in 2015 hebben gemaakt.