Iets meer nieuwe coronagevallen gemeld bij RIVM

Het aantal nieuwe coronagevallen is iets toegenomen. Tussen zaterdag- en zondagochtend zijn er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 36.448 nieuwe besmettingen gemeld. Zaterdag werden er ruim 33.600 besmettingen gemeld en vrijdag kwamen er ruim 49.000 meldingen van nieuwe besmettingen binnen bij het RIVM.

Het zevendaags gemiddelde is wel opnieuw gedaald. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 49.723 nieuwe coronagevallen per dag bij het RIVM gemeld.

Het RIVM meldt zondag acht nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval door corona is doorgegeven aan het instituut. Zaterdag meldde het RIVM nog tien sterfgevallen.