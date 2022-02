Macron belt met Poetin en Zelenski over spanning rond Oekraïne

Het gesprek tussen Macron en Poetin duurde 1 uur en 45 minuten. Direct erna belde de Franse leider met Zelenski. Dat gesprek duurde ongeveer een halfuur. Over het onderhoud met Poetin is nog niets naar buiten gebracht.

Zelenski riep kort na het gesprek op tot een wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. De beschietingen in de separatistische Donbass-regio zijn de afgelopen dagen in heftigheid toegenomen.