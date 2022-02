VNO-NCW herhaalt oproep aan kabinet: zet klimaatlijnen uit

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen heeft haar oproep aan de regering herhaald om het voortouw te nemen in de klimaatplannen. Door zelf regels op te stellen ontstaat duidelijkheid en kunnen bedrijven gaan investeren, zei ze in tv-programma WNL op Zondag. Nu is er veel onzekerheid, ook door de dreiging van rechtszaken, meent Thijssen

Doordat Den Haag grotendeels afwezig was tot nu toe werd ruimte geboden voor actiegroepen om via de rechter beleid af te dwingen, stelde Thijssen eerder deze week in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad. Die rechters beriepen zich onder meer op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij hun uitspraken, wat Thijssen niet raar vindt. ‘Als je verdragen niet goed vertaalt in wetten en regelgeving, dan dwing je rechters om zelf rechtsvinding te doen. Het achterliggende probleem is dat onze wet- en regelgeving niet goed is.’

Thijssen stelt dat niet alleen de klimaatdoelen in gevaar zijn doordat bedrijven niets zullen doen als er onzekerheid is, maar ook dat bedrijven Nederland zullen mijden bij het doen van investeringen of zelfs zullen vertrekken. ‘Dat is de ‘talk of the town’. Het risico is er nu dat je investeringen doet en dan over vier jaar midscheeps geramd wordt door een uitspraak van de rechter dat je het niet goed hebt gedaan.’

Eerder kreeg Thijssens opiniestuk al kritiek van Milieudefensie, een van de partijen die zich tot de rechter wendde om af te dwingen dat olie- en gasconcern Shell meer moest doen voor het klimaat. ‘De politiek zou inderdaad meer moeten doen. Maar dat gebeurt niet, daarom stappen we naar de rechter’, stelde een woordvoerder. ‘Het is alleen niet alsof de rechter ineens het beleid bepaalt.’