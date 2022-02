Test- en vaccinatielocatie Almere eerder dicht vanwege harde wind

De test- en vaccinatielocatie in Almere gaat zondagmiddag eerder dicht vanwege de harde wind die wordt verwacht. De locatie in Almere bevindt zich in een tent en daarom is besloten om deze al om 16.30 uur te sluiten. De GGD Flevoland hoopt zo de ‘de veiligheid van zowel medewerkers als cliënten te kunnen waarborgen’. Bestaande afspraken voor de locatie Almere worden verplaatst naar een andere locatie of naar een andere dag. Naar verwachting zijn alle locaties in Flevoland maandag weer geopend.

Eerder deze week waren veel test- en vaccinatielocaties in het hele land eerder of helemaal gesloten vanwege de stormen Dudley en Eunice.

Het KNMI waarschuwt zondag opnieuw voor zware windstoten in het hele land. Zondag in de loop van de dag gaat het weer hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 70 tot 90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90 tot 110 kilometer per uur. In de avond kunnen ook landinwaarts windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel uitgeroepen voor het hele land.