Zondagavond code oranje voor Belgische kustregio’s vanwege wind

In de Belgische kustregio’s is zondagavond van 21.00 tot 01.00 uur code oranje van kracht vanwege harde windstoten die worden verwacht. Het KMI meldt dat in de rest van het land code geel geldt.

Zondagavond kunnen in het kustgebied rukwinden van 100 tot 125 kilometer per uur voorkomen. In het binnenland kan de wind ook snelheden van 120 kilometer per uur halen. Dat kan gepaard gaan met onweer en hagel. In de namiddag kan de windsnelheid oplopen tot 90 kilometer per uur.

Het verschil met storm Eunice is volgens de weerdienst dat de felste rukwinden van zeer korte duur zijn en zich plaatselijk voordoen, tijdens buien. Ook maandag blijft het nog onstuimig met waarschijnlijk rukwinden van 80 tot 100 km per uur of plaatselijk wat meer.