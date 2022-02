Biden spreekt zondag met Nationale Veiligheidsraad over Oekraïne

De Amerikaanse president werd geïnformeerd over de gesprekken van vicepresident Kamala Harris met bondgenoten tijdens een veiligheidsconferentie in München. Biden zei vrijdag dat hij ervan uitging dat Moskou in de nabije toekomst een aanval op Oekraïne en zijn hoofdstad Kiev plant. In München sprak Harris over een ‘draaiboek van Russische agressie’ en dreigde Moskou met massale sancties.

De strategische nucleaire strijdkrachten van Rusland hebben zaterdag oefeningen gehouden onder toezicht van president Vladimir Poetin. Washington beschuldigde de Russische troepen die zich nabij de grens met Oekraïne hadden verzameld van een opmars. Ze zouden ‘klaar om toe te slaan’ zijn.

Kiev en Moskou hebben elkaar beschuldigd van nieuwe beschietingen bij de grens. Frankrijk en Duitsland riepen hun burgers in Oekraïne op het land te verlaten. De Amerikaanse minister Lloyd Austin van Defensie zei dat Russische troepen optrekken richting de grens. ‘We hopen dat hij (Poetin) een stap terug doet van de rand van het conflict’, aldus Austin tijdens een persconferentie in Litouwen.