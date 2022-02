Johnson: Rusland plant grootste oorlog in Europa sinds 1945

Er zijn aanwijzingen dat Rusland ‘de grootste oorlog in Europa sinds 1945’ plant, zegt de Britse premier Boris Johnson in een interview met de BBC. ‘Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen.’ Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne binnen te vallen en de hoofdstad Kiev te omsingelen, aldus de minister-president. Johnson is bang dat de invasie vele mensenlevens zal kosten.