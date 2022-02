NAVO haalt personeel weg uit Kiev

‘De veiligheid van ons personeel is van het grootste belang’, aldus een woordvoerder van de westerse militaire alliantie. Andere kantoren van het bondgenootschap in Oekraïne blijven wel open. Hoeveel mensen van de diplomatieke missie in Kiev er zijn verplaatst is onduidelijk. Het gaat vermoedelijk om enkele tientallen medewerkers.

De VS hadden hun diplomatieke personeel eerder al van Kiev naar Lviv verplaats. Ook het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië deden dat.