Oekraïne: huurlingen gearriveerd voor ‘provocaties’ in oosten

In het separatistische oosten van Oekraïne zijn huurlingen aangekomen om met Russische inlichtingendiensten ‘provocaties’ in gang te zetten, zegt het leger van Oekraïne. Zij zouden dat doen om Oekraïne ervan te kunnen beschuldigen het conflict te laten escaleren.

Ook westerse landen hebben Rusland ervan beschuldigd gebeurtenissen in scène te zetten die een inval in Oekraïne kunnen rechtvaardigen. De Russische autoriteiten maakten zaterdag melding van granaten die vanuit Oekraïne zouden zijn afgeschoten en ongeveer 1 kilometer over de grens zijn geland in de regio Rostov. Een van de projectielen zou een gebouw hebben geraakt, maar daarbij vielen geen gewonden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zaterdag dat zijn land niet zal reageren op provocaties en vrede nastreeft via diplomatie.

De leiders van de pro-Russische separatisten in de Donbas-regio gaven vrijdag opdracht tot het evacueren van burgers naar Rusland, om hen in veiligheid te brengen voor vermeende operaties van het Oekraïense leger. Zaterdag werd een algehele militaire mobilisatie afgekondigd.

Volgens de VS kan een Russische inval op korte termijn plaatsvinden. De Oekraïense regering zegt rekening te houden met alle scenario’s.