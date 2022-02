Moskou kwaad over wegwuiven ‘genocide’ door Duitse bondskanselier

Rusland vindt het onaanvaardbaar dat de Duitse bondskanselier Olaf Scholz de bewering dat het Oekraïense leger genocide pleegt op Russischsprekende burgers in Oost-Oekraïne afwijst. Scholz zei tijdens de veiligheidsconferentie in München dat die uitspraak ‘echt belachelijk’ is.

De Duitse regeringsleider was afgelopen week op bezoek in Moskou bij president Vladimir Poetin, die nadien het woord genocide in de mond nam. De bondskanselier vindt dat flauwekul. ‘Om het duidelijk te stellen, het sturen van meer dan 100.000 Russische troepen door heel Oekraïne is op geen enkele manier gerechtvaardigd’, zei hij over de dreiging waarover westerse leiders al weken in de ban zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou vindt de uitlating van Scholz onacceptabel. ‘Het is niet aan Duitse leiders om een grap te maken over genocideonderwerpen’, tekende persbureau Interfax op.

Rijk der fabelen

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de genocideverwijzing ook naar het rijk der fabelen verwezen. ‘Er zit geen greintje waarheid in deze beschuldigingen.’

Bij de strijd tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten in de oostelijke Donbas-regio zijn de afgelopen jaren meer dan 14.000 mensen om het leven gekomen.