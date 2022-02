Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets afgenomen

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt is zaterdag met 34 gedaald ten opzichte van een dag eerder, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu nog 1550 coronapatiënten in een ziekenhuis.