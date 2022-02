Nieuw telefoongesprek Macron en Poetin gepland voor zondag

Macron ontmoette Poetin bijna twee weken geleden in Moskou en beide leiders hebben elkaar al meerdere keren telefonisch gesproken. De laatste keer was een week geleden, waarna Macron waarschuwde dat ‘een open dialoog’ onverenigbaar is met een verdere escalatie van de situatie.

Macron wil later op de dag ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski weer bellen. Alles moet in het werk worden gesteld om een ​​confrontatie en een Russische inval in Oekraïne te voorkomen, klinkt het in Parijs.

Veiligheidsconferentie

Ondertussen belde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Hij deed dat vanuit München, waar hij een veiligheidsconferentie bijwoont die de Russen hebben laten lopen. Le Drian sprak grote bezorgdheid uit over de escalatie in Oost-Oekraïne de afgelopen dagen. Net als collega’s uit andere westerse landen waarschuwde hij dat een inval zal worden beantwoord met massieve sancties.

Lavrov gaf in een verklaring indirect Duitsland en Frankrijk, die bemiddelen in het conflict in Oekraïne, de schuld van de verslechterende situatie. Zij zouden door de vingers zien dat Kiev zijn verplichtingen onder de Minsk-vredesakkoorden over oostelijk Oekraïne verzaakt. De Russische bewindsman drong opnieuw aan op directe gesprekken tussen Kiev en de separatisten. President Zelenski heeft dat herhaaldelijk uitgesloten.