VS waarschuwen voor ongeëvenaarde sancties bij Russische inval

De Verenigde Staten zullen samen met bondgenoten harde en ‘ongeëvenaarde’ sancties instellen, mocht Rusland besluiten Oekraïne binnen te vallen. Vicepresident Kamala Harris zei op de veiligheidsconferentie in München dat een invasie ook enkel zal leiden tot een sterkere aanwezigheid van de NAVO in Oost-Europa.

‘Wij staan nog steeds open voor een diplomatieke oplossing’, zei Harris over de hoogopgelopen spanningen in de regio. ‘Maar als dat niet werkt, dan zullen er consequenties zijn.’ Volgens de vicepresident zullen eventuele sancties gericht zijn op Russische financiële instellingen en ‘cruciale industrieën’ in het land.

Moskou heeft consequent weersproken dat een invasie op handen is. Het Witte Huis is er echter van overtuigd dat Rusland op het punt staat om Oekraïne binnen te vallen. Harris stelde dat de Russen een strategie toepassen waarmee zij de dreiging van een aanval opbouwen en vervolgens ontkennen dat er ook maar iets aan de hand is. ‘Hun acties passen niet bij hun woorden.’

President Vladimir Poetin wil naar eigen zeggen onderhandelen met de VS en de NAVO over de crisissituatie. Maar Washington en de NAVO willen volgens hem nog niet serieus ingaan op de veiligheidsgaranties die Rusland wil. Zo zou Oekraïne geen lid van de NAVO mogen worden.