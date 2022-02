Amsterdam: opruimactie na Eunice kan nog weken duren

Het zal zeker dagen en mogelijk weken duren voordat alle schade na storm Eunice in Amsterdam is opgeruimd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ‘Er wordt met man en macht gewerkt om alles op te ruimen.’ Gevaarlijke bomen worden zo snel mogelijk geruimd. Naar verwachting zijn er in de hoofdstad honderden bomen omgewaaid door de storm.

De Amsterdamse parken blijven zeker tot zondagochtend gesloten vanwege risico’s met vallende takken en bomen die alsnog omvallen. Ook roept de gemeente op om niet naar het Amsterdamse bos te gaan tot de opruimwerkzaamheden daar zijn voltooid. Ook in de rest van de stad wordt iedereen gewaarschuwd op te passen voor loszittende takken.

In Amsterdam en omgeving zijn vrijdag drie mensen overleden door de storm. In Amsterdam-Zuid overleed een persoon nadat deze onder een boom terechtkwam op de Aalsmeerweg, datzelfde overkwam een fietser op de Vrijheidslaan in de Rivierenbuurt. Op de Weesperstraat in Diemen overleed iemand doordat een boom op de auto viel waarin het slachtoffer zat.